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На дорогу Київ-Чоп зійшла лавина. Рух заблоковано

Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області сьогодні сталося сходження лавини. Лавина заблокувала ділянку дороги міжнародного значення Київ-Чоп.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Транскарпатія".

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Інцидент стався у Сколівському районі Львівської області.

"Сьогодні, у Сколівському районі Львівської області лавина, яка зійшла з гірського масиву Плай, перекрила автомобільну дорогу Чоп-Київ", - розповіли в агентстві.

В мережі опублікували відео з місця події. На відео зафіксовано, як велика маса снігу сходить на трасу, унеможливлюючи рух транспорту.

Нагадаємо, через негоду в Україні ускладнено рух автодорогами у низці областей. На дороги вивели гусеничну техніку, щоб розчистити їх від снігу.

Як писало РБК-Україна, у Львові випало близько 35 см снігу. Місцева влада рекомендувала зробити п'ятницю вихідним днем.

Додамо, на дорогах Києва також спостерігається складна ситуація. Через негоду на дорогах столиці утворюються великі затори.

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