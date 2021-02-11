На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано

Во Львовской области сегодня произошло схождение лавины. Лавина заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.

Об этом сообщает местное СМИ "Транскарпатия" .

В сети опубликовали видео с места происшествия. На видео зафиксировано, как большая масса снега сходит на трассу, делая невозможным движение транспорта.

"Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, которая сошла с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - рассказали в агентстве.

Напомним, из-за непогоды в Украине затруднено движение по автодорогам в ряде областей. На дороги вывели гусеничную технику, чтобы расчистить их от снега.

Как писало РБК-Украина, во Львове выпало около 35 см снега. Местные власти рекомендовала сделать пятницу выходным днем.

Добавим, на дорогах Киева наблюдается сложная ситуация. Из-за непогоды на дорогах столицы образуются большие пробки.