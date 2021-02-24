На Донбасі через обстріл бойовиків загинув мирний житель

Бойовики обстрілювали мирне населення поблизу Хутора Вільного в Луганській області і здійснили дистанційне мінування населеного пункту.

"Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель 1947 року. Близько 17.25 на його дворі вибухнула міна, в результаті чого чоловік отримав важкі множинні поранення", - повідомили в ООС.

Чоловікові надали першу медичну допомогу українські військові медики, після чого він був доставлений в лікарню. Однак врятувати чоловіка не вдалося, він помер від важких поранень через кілька годин.

"Такі зухвалі і злочинні дії збройних формувань РФ в черговий раз свідчать про їх зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України і в черговий раз підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей", - додали в штабі.

Матеріали справи будуть направлені до СБУ Сєвєродонецька для рішення про порушення справи за ч. 2 ст. 258 КК України - терористичний акт.