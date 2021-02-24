На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель

Боевики обстреливали мирное население вблизи Хутора Вильного в Луганской области и осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", - сообщили в ООС.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался от тяжелых ранений спустя несколько часов.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", - добавили в штабе.

Материалы дела будут направлены в СБУ Северодонецка для решения о возбуждении дела по ч.2 ст.258 УК Украины - террористический акт.