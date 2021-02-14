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На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих

Автор: РБК-Україна

На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної угруповання "Північ" в Facebook.

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Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське.

"При переміщенні на позиції, в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

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