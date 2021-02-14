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На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших

Автор: РБК-Украина

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

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Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.

"При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Кроме того, 11 февраля вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.

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