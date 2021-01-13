RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі бойовики 11 разів порушили "тишу", поранений український військовий

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 12 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранено один український військовий.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Більшість обстрілів бойовиками були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Так, з мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях ООС поблизу Пісків і Водяного, що біля Донецька. Біля Пісків також вели обстріл з гранатометів різних систем.

Неподалік від Авдіївки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька - з великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеним пунктом Водяне, що на Приазов'ї, і Павлопіль противник обстріляли українських військовий з ручних протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів станкових.

В районі відповідальності угруповання "Північ" поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з автоматичної станкового і ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріл бойовиків українські воїни кілька разів відкривали вогонь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали в ООС.

З початку поточної доби фактів порушення режиму "тиші" не було зафіксовано.

Нагадаємо, за 11 січня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що в зоні ООС загинула 29-річна військовослужбовець. Обставини смерті з'ясовуються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасраненыеООС