На Донбасі бойовики 11 разів порушили "тишу", поранений український військовий

На Донбасі за минулу добу, 12 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранено один український військовий.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Більшість обстрілів бойовиками були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Так, з мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях ООС поблизу Пісків і Водяного, що біля Донецька. Біля Пісків також вели обстріл з гранатометів різних систем.

Неподалік від Авдіївки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька - з великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеним пунктом Водяне, що на Приазов'ї, і Павлопіль противник обстріляли українських військовий з ручних протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів станкових.

В районі відповідальності угруповання "Північ" поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з автоматичної станкового і ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріл бойовиків українські воїни кілька разів відкривали вогонь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали в ООС.

З початку поточної доби фактів порушення режиму "тиші" не було зафіксовано.

Нагадаємо, за 11 січня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що в зоні ООС загинула 29-річна військовослужбовець. Обставини смерті з'ясовуються.