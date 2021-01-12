Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

У вівторок, 12 січня, збройні формування Російської Федерації вісім разів обстрілювали українські позиції. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях недалеко від населеного пункту Водяне з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім такого ж озброєння окупанти застосували і автоматичні і станкові протитанкові гранатомети.

Також окупанти обстрілювали позиції в районі населених пунктів Авдіївка та Красногорівка з гранатометів різних систем. У Авдіївки бойовики здійснили ще кілька пострілів зі стрілецької зброї.

Неподалік Верхньоторецького збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

"За численними обстрілами противника наші воїни кілька разів відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих загинув український військовий.

Крім того, минулого тижня СММ ОБСЄ повідомила, що в Донецькій області на вибуховому пристрої підірвався 16-річний підліток.