На Донбассе боевики 11 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Большинство обстрелов боевиками были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям ООС вблизи Песков и Водяного, что возле Донецка. Возле Песков также вели обстрел из гранатометов различных систем.

Неподалеку от Авдеевки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополь противник обстреляли украинских военный из ручных противотанковых гранатометов, и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" вблизи Золотого-4 противник вел обстрелы из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские воины несколько раз открывали огонь.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - добавили в ООС.

С начала текущих суток фактов нарушения режима "тишины" не было зафиксировано.

Напомним, за 11 января в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что в зоне ООС погибла 29-летняя военнослужащая. Обстоятельства смерти уточняются.