На Донбасі 4 рази порушили перемир'я: під обстрілом ЗСУ та приватний сектор

Проросійський бойовики на Донбасі за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріли потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що всі порушення сталися в районі Водяного. Противник відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім українських позицій противник в черговий раз обстріляв приватний сектор Водяного з міномета калібру 120 мм. Одна з мін потрапила на подвір'я місцевого жителя, ніхто не постраждав.

На обстріли російсько-окупаційних військ українська сторона дала адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. З ранку 26 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

Він також вважає, що у нього зараз немає предмету для розмови з російським президентом Володимиром Путіним.