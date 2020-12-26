На Донбассе 4 раза нарушили перемирие: под обстрелами ВСУ и частный сектор

Пророссийский боевики на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что все нарушения произошли в районе Водяного. Противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме украинских позиций противник в очередной раз обстрелял частный сектор Водяного из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя, никто не пострадал.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинская сторона дала адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С утра 26 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

Он также считает, что у него сейчас нет предмета для разговора с российским президентом Владимиром Путиным.