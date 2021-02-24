За гроші виступав на російських каналах: СБУ повідомила про підозру "експертові"

За даними слідства, житель Києва за завданням російських кураторів створив мережу з декількома веб-ресурсами і блогерами, які отримували гроші з Росії. Вони поширювали матеріали від кураторів, зокрема, "Першого каналу" і агентства "News Front".

Також сам "експерт" брав участь у прямих ефірах на заборонених російських телеканалах. В ході своїх виступів він сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі і отримував за це гроші від замовників.

На одному з відео СБУ мова йде про Юрія Дудкіна. У матеріалі показано включення "експерта" з Києва в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Крім цього, СБУ також опублікувала аудіозапис розмови "експерта" з редактором цієї програми, в ході якого він отримує завдання для підготовки матеріалу до ефіру.

За твердженням слідства, громадянин шкодив територіальної цілісності, обороноздатності України та брав участь у підривній діяльності проти України з боку Росії.

"Експерт" затриманий. Йому повідомили про підозри за статтями 111 (державна зрада) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).