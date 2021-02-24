За деньги выступал на российских каналах: СБУ сообщила о подозрении "эксперту"

По данным следствия, житель Киева по заданию российских кураторов создал сеть с несколькими веб-ресурсами и блогерами, которые получали деньги из России. Они распространяли материалы от кураторов от, в частности, "Первого канала" и агентства "News Front".

Также сам "эксперт" участвовал в прямых эфирах на российских запрещенных телеканалах. В ходе своих выступлений он способствовал разжиганию межнациональной вражды и получал за это деньги от заказчиков.

На одном из видео СБУ речь идет о Юрие Дудкине. В материале показано включение "эксперта" из Киева в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Кроме этого, СБУ также опубликовала аудиозапись разговора "эксперта" с редактором этой программы, в ходе которого он получает задания для подготовки материала к эфиру.

По утверждению следствия, гражданин вредил территориальной целостности, обороноспособности Украины и участвовал в подрывной деятельности против Украины со стороны России.

"Эксперт" задержан. Ему сообщили о подозрениях по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).