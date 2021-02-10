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Справа в'язниці "Ізоляція": до злочинів можуть бути причетні понад 70 бойовиків

Автор: Юлія Струк

До катувань у в'язниці "Ізоляція" можуть бути причетні понад 70 бойовиків. На даний час заочно оголошено підозру двом особам, які брали участь в організації та діяльності катівні у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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Такі дані має поліція Донецької області.

Підозрюваних хочуть притягнути до відповідальності за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

"Поліція продовжує оперативні та слідчі заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування підпільної тюрми, де цивільне населення та військовополонених піддають жорстоким тортурам у порушення всіх міжнародних договорів у галузі прав людини. Найближчим часом заплановано оголошення підозри ще декільком фігурантам", - інформують правоохоронці.

Проводиться подальший збір доказової бази.

"Наразі маємо інформацію відносно понад 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в "Ізоляції", - сказано у повідомленні.

Вказано, що поліцейські вийшли на підозрюваних завдяки свідченням колишніх в’язнів - людей, яким вдалося вижити та повернутися на підконтрольну Україні територію. Частина з них були звільнені під час обміну полоненими, інших викупили рідні за великі гроші. Зараз встановлено понад 40 потерпілих. З них - до 10 жінок.

Нагадаємо, в кінці січня були опубліковані фото донецької тюрми "Ізоляція", у якій тримають українських полонених.

Також повідомлялося, що українські правоохоронні органи в справі про тортури в "Ізоляції" оголосили підозри п'яти фігурантам.

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