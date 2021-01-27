Опубліковано фото донецької тюрми "Ізоляція". У ній тримають українських полонених

У мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Окупаційна влада утримує в ній українських полонених.

Фото опублікував у своєму Facebook колишній полонений, журналіст Станіслав Асєєв.

За його словами, на фото є на територія "Ізоляції", камери в'язнів і прогулянковий дворик, обнесений колючим дротом. Він також зазначив, що ці фото є у відкритому доступі на анонімному Telegram-каналі.

Асєєв припускає, що фото зробив хтось з адміністрації в'язниці.

Фото: донецька в'язниця "Ізоляція" (t.me/traktorist_dn)

Нагадаємо, влітку українська сторона намагалася підняти питання "Ізоляції" на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Ця в'язниця відома тим, що там поводяться з людьми з особливою жорстокістю, піддаючи їх тортурам і знущанням.

Раніше прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальнику так званої підпільної в'язниці "Ізоляція". Його підозрюють у створенні терористичної групи.

До 2014 року на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів працював арт-центр "Ізоляція". Відомо, що в ній утримували вже звільнених професора Ігоря Козловського і журналіста Станіслава Асєєва.