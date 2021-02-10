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Дело тюрьмы "Изоляция": к преступлениям могут быть причастны более 70 боевиков

Автор: Юлия Струк

К пыткам в тюрьме "Изоляция" могут быть причастны более 70 боевиков. В настоящее время заочно объявлено подозрение двум лицам, принимавшим участие в организации и деятельности пыточной во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Такими данными располагает полиция Донецкой области.

Подозреваемых хотят привлечь к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

"Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам в нарушение всех международных договоров в области прав человека. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам", - информируют правоохранители.

Проводится дальнейший сбор доказательной базы.

"Сейчас есть информация о более 70 участниках незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские вышли на подозреваемых благодаря показаниям бывших заключенных - людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украины территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Из них - до 10 женщин.

Напомним, в конце января были опубликованы фото донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой держат украинских пленных.

Также сообщалось, что украинские правоохранительные органы в деле о пытках в "Изоляции" объявили подозрения пяти фигурантам.

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