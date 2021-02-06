НС на "Укрзалізниці": через аварію під Дніпром поїзда пускають в об'їзд, затримки до 3 годин

Через аварію на залізниці під Дніпром поїзда пускають в об'їзд. Затримки у русі складають до трьох годин.

Про це повідомляє прес-служба ПАО "Укрзалізниця" у своєму Telegram.

Зокрема, поїзди №3 Запоріжжя - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №85 Новоолексіївка - Львів/Ковель та №731 Запоріжжя - Київ зі станції Дніпро відправляться за стандартним маршрутом. Орієнтовна затримка в дорозі складає одну годину.



Вказано, що поїзди №53 Дніпро - Одеса, №7 Дніпро - Київ, №11 Новоолексіївка - Київ, №37 Запоріжжя - Київ, №9 Маріуполь - Київ, які відправляться зі станцій Дніпро та Кам’янське після 19:00, прослідують зміненим маршрутом через Запоріжжя, Кривий Ріг, П'ятихатки, а далі діючим маршрутом.

"Час відправлення поїздів з Дніпра 00:35. Орієнтовна затримка в дорозі - до 3 годин. Поїзд №69 Маріуполь — Львів відправиться з Дніпра із затримкою орієнтовно 2 години", - інформує компанія.

Крім того, до поїзда підвезуть пасажирів зі станції Кам’янське. Також частину пасажирів зі станції Кам’янське УЗ підвозить автотранспортом до Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через інцидент на станції Воскобійня склад поїзда Інтерсіті + Київ-Запоріжжя змінять. До того ж він запізниться на дві години.

Як писало РБК-Україна, компанія вживає заходів щодо скорочення відставання потягів від графіка. Вона змінила маршрут курсування ряду поїздів.

Так, на станції Воскобійня зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.