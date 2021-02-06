Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину
Фото: потяг (РБК-Україна)
"Укрзалізниця" повідомило про сходження 8 вантажних вагонів на станції Воскобійня. Через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.
Про це повідомляє прес-служба залізниці.
Деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням:
- поїзд №116 Бердянськ - Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;
- поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;
- поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;
- поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв.
Наразі намагаються встановити причини сходження вантажних потягів та вирішити це питання.
Нагадаємо, ціни на квитки на потяги зростуть на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки будуть дорожчати щомісяця до кінця року.
Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму.