ЧП на "Укрзализныце": из-за аварии под Днепром поезда пускают в объезд, задержки до 3 часов

Из-за аварии на железной дороге под Днепром поезда пускают в объезд. Задержки в движении составляют до трех часов.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця" в своем Telegram.

В частности, поезда №3 Запорожье - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №85 Новоалексеевка - Львов/Ковель и №731 Запорожье - Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути составляет один час.

Указано, что поезда №53 Днепр - Одесса, №7 Днепр - Киев, №11 Новоалексеевка - Киев, №37 Запорожье - Киев, №9 Мариуполь - Киев, которые отправятся со станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют измененным маршрутом через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше по действующему маршруту.

"Время отправления поездов из Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути - до 3 часов. Поезд №69 Мариуполь - Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа", - информирует компания.

Кроме того, к поезду подвезут пассажиров со станции Каменское. Также часть пассажиров со станции Каменское УЗ подвозит автотранспортом в Запорожье.

Напомним, ранее стало известно, что из-за инцидента на станции Воскобойня состав поезда Интерсити+ Киев-Запорожье изменят. К тому же он опоздает на два часа.

Как писало РБК-Украина, компания принимает меры по сокращению отставания поездов от графика. Она изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Так, на станции Воскобойня сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.