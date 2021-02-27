У Чернівцях стався вибух в COVID-лікарні, є постраждалі

У Чернівцях стався вибух в міській лікарні №1. На даний момент відомо, що в результаті інциденту є постраждалі.
Про це у Facebook повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Вона повідомила, що вже знаходиться на місці і займається госпіталізацією пацієнтів до інших лікарень. Деталей і подробиць поки немає.
Як пишуть місцеві ЗМІ, ця лікарня приймає пацієнтів з COVID.
Нагадаємо, раніше в запорізькій COVID-лікарні вибухнув апарат штучної вентиляції легенів, в результаті пожежі загинули чотири особи - лікар і три пацієнта, які були на ШВЛ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, через швидке поширення пожежі шансів врятувати цих людей не було.
У справі про пожежу в Запоріжжі поліція розглядає кілька версій. Не виключено, що вона виникла в результаті підпалу. Пожежу в лікарні кваліфікували як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. За підозрою в причетності до пожежі затримали завідувача господарсько-обслуговуючого персоналу, його відправили під нічний домашній арешт.