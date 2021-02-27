У Чернівцях стався вибух в COVID-лікарні, є постраждалі

У Чернівцях стався вибух в міській лікарні №1. На даний момент відомо, що в результаті інциденту є постраждалі.

Про це у Facebook повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Вона повідомила, що вже знаходиться на місці і займається госпіталізацією пацієнтів до інших лікарень. Деталей і подробиць поки немає. Як пишуть місцеві ЗМІ, ця лікарня приймає пацієнтів з COVID.