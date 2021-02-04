Поліція розглядає кілька версій пожежі у Запоріжжі. У тому числі підпал

У справі про пожежу в Запоріжжі поліція розглядає кілька версій. У тому числі не виключено, що пожежа у лікарні для пацієнтів з COVID виникла в результаті підпалу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що відкрито кримінальну справу за порушення вимог пожежної безпеки. Пожежу у лікарні кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

"На даний час слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки при роботі з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу", - йдеться в повідомленні.

Призначено експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною пожежі міг стати вибух апарату штучної вентиляції легенів. В результаті пожежі загинули чотири особи - лікар і три пацієнти, які були на ШВЛ.

У цій справі вже затримали відповідального за пожежну безпеку.