UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет.

Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.

Напомним, ранее в запорожской COVID-больнице взорвался аппарат искусственной вентиляции легких, в результате пожара погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за быстрого распространения пожара шансов спасти этих людей не было.

По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. Не исключено, что он возник в результате поджога. Пожар в больнице квалифицировали как чрезвычайную ситуацию местного уровня. По подозрению к причастности к пожару задержали заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала, его отправили под ночной домашний арест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧерновцыбольницаВзрыв
Читайте также
В Ивано-Франковске больница перестала принимать пациентов с COVID: нет коек
Прогноз погоды