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Частина Києва залишиться без води: список адрес

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на проспекті Науки сталась аварійна ситуація на водопроводній мережі. У зв'язку з цим частина міста може лишитись без води.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами:

  • просп. Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
  • вул. Лисогірська, 3-37;
  • вул. Ракетна, 3-27, 2-22;
  • вул. Панорамна, 33, 4-28.

Орієнтовний час ліквідації пошкодження - 1 доба.

Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці проводили аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада були перебої у водопостачанні.

Додамо, що у Києві на лівому березі відключали електрику через те, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.

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