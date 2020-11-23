Частина Києва залишиться без води: список адрес

У Києві на проспекті Науки сталась аварійна ситуація на водопроводній мережі. У зв'язку з цим частина міста може лишитись без води.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами:
Орієнтовний час ліквідації пошкодження - 1 доба.
Автоцистерна з питною водою чергуватиме на проспекті Науки, 33.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці проводили аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада були перебої у водопостачанні.
Додамо, що у Києві на лівому березі відключали електрику через те, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.