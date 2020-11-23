Часть Киева останется без воды: список адресов

В Киеве на проспекте Науки произошла аварийная ситуация на водопроводной сети. В связи с этим часть города может остаться без воды.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
Ориентировочное время ликвидации повреждения - 1 сутки.
Автоцистерна с питьевой водой будет дежурить на проспекте Науки, 33.
Напомним, в Оболонском районе столицы проводили аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября были перебои в водоснабжении.
Добавим, что в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что человек поднялся на высоковольтную электроопору.