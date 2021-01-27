Бойовики вели прицільний обстріл біля Новоолександрівки, поранений військовий

Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів постраждав український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік Новоолександрівки проросійські бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Поблизу Новозванівки противник застосував в бік українських позицій автоматичний станковий гранатомет.

Неподалік Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Всього було 118 порушень за добу.

Нагадаємо, що 25 січня на Донбасі також був поранений військовослужбовець.