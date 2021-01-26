Окупанти сім разів порушили перемир'я на Донбасі, поранений військовий

У понеділок, 25 січня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів - мінометів калібру 120, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних гранатометів станкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається необхідна допомога лікарів.

З початку поточної доби, 26 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Нагадаємо, вчора вранці в районі Золотого ворожий снайпер поранив українського військового. Він знаходиться у важкому стані. У ТКГ додали, що також унаслідок використання бойовиками протитанкових ракетних комплексів був пошкоджений один з житлових будинків на лінії розмежування.

Крім того, 24 січня бойовики п'ять разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донбасі.