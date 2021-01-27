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ОБСЄ зафіксувала понад 110 порушень на Донбасі за добу

Новость на русском → Середа 27 січня 2021 01:14
ОБСЄ зафіксувала понад 110 порушень на Донбасі за добу Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Всього було 118 порушень за добу.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ 62 зафіксувала порушення режиму припинення вогню, у тому числі 4 вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від Василевки вранці 25 січня. За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів невизначеного походження. Всі ці порушення сталися поблизу Золотого.

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ зафіксувала не менше 6 889 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за даними ООС, бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

РБК-Україна писало, що 26 січня, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Він знаходиться у важкому стані.

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