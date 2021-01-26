Бойовики поранили військового на Донбасі, він у важкому стані

У вівторок, 26 січня, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Він знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба української Тристоронньої делегації в контактній групі.

Повідомляється, що боєць був поранений близько 19:00 в районі міста Попасна. Йому надали медичну допомогу. Його стан оцінюється як важкий.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим "тиші" в районі операції Об'єднаних сил. Також українська сторона направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 січня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В районі Мар'їнки працював ворожий снайпер.

Крім того, за минулу добу бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

Додамо, що 25 січня вранці в районі Золотого ворожий снайпер поранив українського військового. Він знаходиться у важкому стані. У ТКГ додали, що також в результаті використання бойовиками протитанкових ракетних комплексів був пошкоджений один з житлових будинків на лінії розмежування.