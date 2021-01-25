Підгрупа в ТКГ проведе позачергове засідання через поранення бійця на Донбасі

У понеділок, 25 січня, відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. На засіданні буде обговорюватися сьогоднішнє поранення українського військового ворожим снайпером.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Засідання заплановано на 16:00. Воно пройде в режимі відеоконференції.

"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", - повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні вранці в районі Золотого ворожий снайпер поранив українського військового. Він знаходиться у важкому стані. У ТКГ додали, що також в результаті використання бойовиками протитанкових ракетних комплексів був пошкоджений один з житлових будинків на лінії розмежування.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона заявила про небажання дотримуватися умов перемир'я з боку бойовиків. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донбасі.