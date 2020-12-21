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Бойовики опублікували фото захопленого на Донбасі українського військового

Новость на русском → Луганськ, Понеділок 21 грудня 2020 16:57
Бойовики опублікували фото захопленого на Донбасі українського військового Фото: українські військові (flickr com ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У Луганській області до полону проросійських бойовиків потрапив військовослужбовець однієї з бригад Збройних сил України. Під час захоплення він нібито був в нетверезому стані.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Зокрема, представники бойовиків відзначають, що захопили нібито уродженця Рівненській області Олександра Пупка, який служить в 14 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він потрапив у полон біля окупованого Слов'яносербська.

Також повідомляється, що його затримали без застосування зброї, доставили у військову комендатуру і провели медичний огляд. Нібито під час огляду у українського військового виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Бойовики опублікували фото захопленого на Донбасі українського військового

Фото: захоплений у полон український боєць (lug-info.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики в Луганській області передали тіло українського військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію. Бойовики заявили, що бійця звали Микола Тарасюк і він помер нібито від алкогольної інтоксикації.

Зазначимо, з цим інцидентом пов'язаний скандал в українській делегації ТКГ, яка спочатку розповсюдила інформацію про те, що військовий перейшов на бік бойовиків. Пізніше ця інформація була офіційно спростована.

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