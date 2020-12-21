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Боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного

Новина українською → Луганск, Понедельник 21 декабря 2020 16:57
Боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного Фото: украинские военные (flickr com  ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области в плен пророссийским боевикам попал военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины. Во время захвата он якобы был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В частности, представители боевиков отмечают, что захватили якобы уроженца Ровенской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле оккупированного Славяносербска.

Также сообщается, что его задержали без применения оружия, доставили в военную комендатуру и провели медицинское освидетельствование. Якобы во время осмотра у украинского военного выявили признаки наркотического опьянения.

Боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного

Фото: захваченный в плен украинский боец (lug-info.com)

Напомним, ранее сообщалось, что боевики в Луганской области передали тело украинского военного, который по неустановленным причинам попал на оккупированную территорию. Боевики заявили, что бойца звали Николай Тарасюк и он умер якобы от алкогольной интоксикации.

Отметим, с этим инцидентом связан и скандал в украинской делегации ТКГ, которая сначала распространила информацию о том, что военный перешел на сторону боевиков. Позже эта информация была официально опровергнута.

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