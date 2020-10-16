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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Водяного

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 16 жовтня 2020 17:32
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Водяного Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в полудень на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

"Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що втрат або поранених серед українських військових немає.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 жовтня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Додамо, що 14 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим "тиші".

Крім того, президент України Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день.

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