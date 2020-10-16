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Бойовики за добу шість разів порушили "тишу" на Донбасі

Новость на русском → Донбас , П'ятниця 16 жовтня 2020 07:43
Бойовики за добу шість разів порушили "тишу" на Донбасі Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Неподалік Причепилівки противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Нагадаємо, 14 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим "тиші".

Крім того, 13 жовтня на Донбасі проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотників ворога через лінію розмежування.

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