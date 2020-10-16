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Боевики обстреляли позиции ООС возле Водяного

Новина українською → Донбасс, Пятница 16 октября 2020 17:32
Боевики обстреляли позиции ООС возле Водяного Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 16 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что потерь или раненых среди украинских военных нет.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 15 октября, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Добавим, что 14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим "тишины".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день.

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