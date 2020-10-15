На Донбасі бойовики стріляли поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки

На Донбасі 14 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим тиші.

В районі Авдіївки бойовики вели провокаційні обстріли з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

Нагадаємо, 13 жовтня на Донбасі проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотників противника через лінію розмежування.

СММ ОБСЄ зафіксувала 51 одиницю озброєння на 4 полігонах російських окупаційних військ. на окупованій території Луганської області.