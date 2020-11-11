Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Кам'янки, один військовий поранений

На Донбасі за минулу добу бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Також супротивник з початку поточної доби обстріляв позиції українських військових поблизу Кам'янки, один захисник отримав поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, за вчора бойовики зі стрілецької зброї і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ООС поблизу Водяного. На інших ділянках режим "тиші" зберігався. Тоді втрат серед українських військових не було.

З початку поточної доби, 11 листопада, російсько-окупаційні війська застосували вогнепальну зброю і крупнокаліберний кулемет біля Кам'янки.

"На жаль, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн відразу був доставлений до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я солдата задовільний", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій й хв.

Також повідомлялося, що запропонований Україною мирний план по Донбасу прийнятий в ТКГ за основу.