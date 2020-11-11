Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Каменки, один военный ранен

На Донбассе за прошедшие сутки боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Также противник с начала текущих суток обстрелял позиции украинских военных вблизи Каменки, один защитник получил ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, за вчера боевики из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС вблизи Водяного. На остальных участках режим "тишины" сохранялся. Тогда потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток, 11 ноября, российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет возле Каменки.

"К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин сразу был доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для установления и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций и мин.

Также сообщалось, что предложенный Украиной мирный план по Донбассу принят в ТКГ за основу.