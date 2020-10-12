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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 12 жовтня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу В районі операції Об'єднаних сил ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, окупанти здійснили кілька неточних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.

"Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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На інших дільницях по всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

При цьому наголошується, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 11 жовтня бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші". Втрат серед українських військових не було.

Крім того, на Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Водяного.

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