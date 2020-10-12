UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 октября, на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе операции Объединенных сил ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

На других участках по всей линии разграничения наблюдается "тишина".

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, 11 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, на Донбассе 10 октября боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС