Бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів і кулеметів

У п'ятницю, 15 січня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також неподалік від Південного бойовики вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 січня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.

Крім того, 13 січня в районі ООС на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

Додамо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень режиму "тиші" у Донецькій та Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року.