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Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатометів, поранений військовий

Новость на русском → П'ятниця 15 січня 2021 07:41
Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатометів, поранений військовий Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в прес-центрі ООС.

Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 січня в зоні ООС на Донеччині зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала не менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року.

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