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Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов и пулеметов

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 15 января, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также неподалеку от Пивденного боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 14 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Кроме того, 13 января в районе ООС на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушение перемирия со стороны пророссийских боевиков.

Добавим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 6 тысяч нарушений режима "тишины" в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020 года.

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