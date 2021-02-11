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Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі з гранатомета

Автор: РБК-Україна

У четвер, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

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Так, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї недалеко від населеного пункту Зайцеве. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав вогнепальне поранення

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в госпіталь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 9 лютого. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

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