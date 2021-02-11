Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатомета

Так, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций со снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате вражеского обстрела украинский военный получил огнестрельное ранение

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня.