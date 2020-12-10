Боевики на Донбассе системно применяют снайперский огонь, - СЦКК

Боевики на Донбассе системно применяют снайперский огонь против подразделений Вооруженных сил Украины. В ноябре было зафиксировано четыре случая его применения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в своем Facebook.

Такая тенденция наблюдается с начала действия режима прекращения огня.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное применение вооруженными формирования РФ снайперского огня против подразделений ВСУ", - указано в сообщении.

В частности, в течение ноября зафиксировано четыре случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один украинский военнослужащий ВС Украины, а еще одного - ранили.

"Важно отметить, что кроме личного состава ВС Украины, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий", - отмечают в СЦКК.

Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня боевиками Украинская сторона СЦКК немедленно информирует СММ ОБСЕ.

Напомним, 4 декабря боевики на Донбассе в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям. Был ранен боец ООС.

Как писало РБК-Украина, в ноябре в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня был ранен украинский военный, который впоследствии скончался. Таким образом, с начала перемирия на Донбассе украинская сторона потеряла уже пять военнослужащих.