Боевики на Донбассе системно применяют снайперский огонь, - СЦКК
Боевики на Донбассе системно применяют снайперский огонь против подразделений Вооруженных сил Украины. В ноябре было зафиксировано четыре случая его применения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в своем Facebook.
Такая тенденция наблюдается с начала действия режима прекращения огня.
"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное применение вооруженными формирования РФ снайперского огня против подразделений ВСУ", - указано в сообщении.
В частности, в течение ноября зафиксировано четыре случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один украинский военнослужащий ВС Украины, а еще одного - ранили.
"Важно отметить, что кроме личного состава ВС Украины, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий", - отмечают в СЦКК.
Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня боевиками Украинская сторона СЦКК немедленно информирует СММ ОБСЕ.
Напомним, 4 декабря боевики на Донбассе в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям. Был ранен боец ООС.
Как писало РБК-Украина, в ноябре в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня был ранен украинский военный, который впоследствии скончался. Таким образом, с начала перемирия на Донбассе украинская сторона потеряла уже пять военнослужащих.