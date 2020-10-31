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Бойовики з гранатомета стріляли поблизу Зайцевого

Новость на русском → Зайцеве, Субота 31 жовтня 2020 17:51
Бойовики з гранатомета стріляли поблизу Зайцевого Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 31 жовтня проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Порушення перемир'я зафіксували поблизу Зайцевого.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Російсько-окупаційні війська били по українським військовослужбовцям з ручного протитанкового гранатомету. Про постраждалих з боку Об'єднаних сил не повідомляють.

"Ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами. Наші воїни не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості держави", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Після цього Україна скликала термінове засідання ТКГ, на якому сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Крім того, в Офісі президента Україні заявили про продовження перемир'я на Донбасі, попри провокації з боку проросійських бойовиків з метою його зриву.

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