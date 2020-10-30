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У Зеленського заявили, що "тиша" на Донбасі триває, попри провокації

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:22
У Зеленського заявили, що "тиша" на Донбасі триває, попри провокації Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" заявив, що режим припинення вогню на Донбасі триває, попри провокації з боку бойовиків. Він додав, що перемир'я триває майже 100 днів.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

За словами Єрмака, проросійські бойовики намагаються зірвати перемир'я, про яке домовилися в Тристоронній контактній групі.

"Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи", - розповів він послам G7.

Крім того, Єрмак розповів про продовження діалогу на рівні радників "нормандської четвірки" в рамках підготовки найближчим часом зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні вночі ситуація на Донбасі загострилася. В результаті нічних обстрілів з боку проросійських бойовиків смертельні поранення отримали двоє українських військових.

Після цього українська сторона ініціювала термінове засідання Тристоронньої контактної групи. Засідання почалося о 17:00.

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