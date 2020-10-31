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Боевики из гранатомета стреляли вблизи Зайцево

Новина українською → Зайцевое, Суббота 31 октября 2020 17:51
Боевики из гранатомета стреляли вблизи Зайцево Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 31 октября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Нарушение перемирия зафиксировали вблизи Зайцево.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Российско-оккупационные войска били по украинским военнослужащим из ручного противотанкового гранатомета. О пострадавших со стороны Объединенных сил не сообщают.

"Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинами. Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

После этого Украина созвала срочное заседание ТКГ, на котором стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Кроме того, в Офисе президента Украине заявили о продолжении перемирия на Донбассе, несмотря на провокации со стороны пророссийских боевиков с целью его срыва.

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