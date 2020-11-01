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Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 1 листопада, проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

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Про це повідомляє командування Об'єднаних сил.

Ворожий квадрокоптер зафіксували поблизу населеного пункту Водяне. Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника.

"Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні сили один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували проти українських військових гранатомет.

Як заявляв голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, процес вирішення конфлікту на Донбасі гальмується Російською Федерацією.

Крім того, 30 жовтня, після загострення ситуації на Донбасі, сторони конфлікту домовилися про повернення до дотримання режиму "тиші".

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