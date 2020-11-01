Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС

Сегодня, 1 ноября, пророссийские боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.

Об этом сообщает командование Объединенных сил.

Вражеский квадрокоптер зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника.

"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 октября, российско-оккупационные силы один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили против украинских военных гранатомет.

Как заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, процесс решения конфликта на Донбассе тормозится Российской Федерацией.

Кроме того, 30 октября, после обострения ситуации на Донбассе, стороны конфликта договорились о возврате к соблюдению режима "тишины".